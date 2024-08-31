Несколько довольно интересных деталей вокруг интервью Дональда Трампа Илону Маску на его платформе Х. Ситуация глазами гражданина США.

Начнем немного с конца. Илон Маск в США считается очень незаурядной фигурой. Хотя многие в Голливуде, особенно актеры и музыканты, активно поддерживают демократов и этот список огромен. Я даже не буду их упоминать, потому что никто даже близко – и по статусу, и по рангу, и по всем иным параметрам – не приближается к уровню Илона Маска.

Трампу это очень сильно добавляет баллов. Это интервью, эта связь. Потому, что Маска реально очень уважают. Его уважают не из-за цифр на его счетах, а он считается человеком, который не поддается влиянию благодаря своей храбрости, дерзости и независимости. Это человек, который говорит, мол, «мне все равно, если я буду терять деньги в своих бизнесах, но я за что-то стою и останусь собой, буду таким, каким есть». Конечно же, такого типа фигуры всегда вызывают противоречия в обществе, потому, что они настолько влиятельны, что у них всегда будут критики – и по делу, и без дела. Но Маск более позитивен, чем негативен. И его у нас не характеризуют как республиканца или как демократа, он считается действительно независимой фигурой.

Маска не ассоциируют с Трампом, что очень интересно. К слову, бывшего спикера Палаты представителей и моего хорошего друга Кевина Маккарти тоже не сильно ассоциировали с Трампом. Да, Кевин с Трампом имеет деловые отношения, может даже его поддерживает, но он не считается трампистом. Это интересная динамика и в этом есть определенная разница. Одна часть вопроса – где кто находится в политической жизни, а вторая часть – кто он такой по своей сути и как себя ведет.

В принципе, если бы Трамп был более продвинутым в своем мышлении и опыте, как бизнесмен и политик (не умаляя его нынешних достоинств, конечно же), то у него были бы характеристики, похожие на те, что есть у Илона Маска. У них есть общее, да. Оно в том, что они не идут по правилам. Их подход несколько неуважителен, у них есть дерзость, они принимают решения, которые для достижения целей могут нарушать какие-то социальные нормы. И они этого не скрывают, а открыто демонстрируют. Но, они разные. Если Маск – вундеркинд и гений, то Трамп – другой тип фигуры, более понятный простому человеку, который продвинулся благодаря семейному положению и уличной дерзости. У Илона Маска, конечно же, тоже присутствуют эти качества, но на другом уровне. Маск – вундеркинд, фигура гениальная и в этом плане сравнения тут не может быть.

Теперь к вопросу, что это дает Трампу? Это ему очень многое дает. Потому, что, во-первых, это расширяет круг его сторонников. Во-вторых, связь Трампа с Маском более позитивна для него – дает ему диапазон и показывает, что его поддерживают в США не только республиканцы, не только сторонники MAGA (которые помешаны на нем, как на религиозной фигуре, скажем так). Что его поддерживают не только те, кто видит выгоду от Республиканской администрации и надеется пробиться туда, но и люди из популярной технологической сферы – тот процент людей, которые покупают идеологию Маска.

О чем они говорили во время интервью – это уже не так и важно. Трамп всегда говорит практически одно и то же. Даже его «непредсказуемые» словесные взрывы – предсказуемы. Его реакции, юмор и подход остаются неизменными. Поэтому меня часто удивляет, почему люди так обижаются или удивляются Трампу. Они знали же, кого в свое время выбирали. Трамп никогда не менялся. Даже в свои 25 – 27 лет, когда только начинал карьеру в Нью-Йорке, как строитель, Трамп говорил то же самое, что говорит и сейчас. Естественно, у него теперь намного больше опыта, он более развит, но, в принципе, Трамп – это тот же человек и он не меняется. Но, интервью Маску очень расширяет круг его сторонников, это действительно так.

Что касается возможности Илона Маска занять значительную позицию в администрации Трампа в случае, если Трамп победит на президентских выборах. Думаю, что это маловероятно. Во-первых, Маск очень много работает, постоянно занят своими бизнесами. Во-вторых, у нас есть правило, что когда тебя назначают на федеральную должность, то ты практически должен отойти от своего бизнеса. Поэтому, я тут не вижу перспективы, чтобы Маск согласился на такое предложение Трампа. Маск может быть неформальным советником Трампа, может занять почетную позицию и, возможно, Трамп и предложит ему что-то подобное. Но, я все же не думаю, что так произойдет. Однако, поддержка Илона Маска очень важна для кампании Трампа. И это может помочь ему выиграть на выборах в США. Хотя, я все равно продолжаю считать, что шансы выше у демократов по многим причинам: их больше и они более организованы. Трамп уже начал совершать ошибки. Возможно, на них пока не обращают большого внимания, но все равно у демократов на сегодня шансов больше.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, старший научный сотрудник Клермонтского университета Линкольн (Калифорния, США)