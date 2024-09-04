Некачественная медицинская помощь и отсутствие необходимого оборудования привели к многочисленным смертям среди раненых в результате попадания российской ракеты в одно из учебных заведений Полтавы.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Игорь Ткачев.

Его выводы о ситуации указывают на две основные проблемы: "волонтеры и командование медицинских сил убили больше людей, чем мы смогли спасти".

По словам Ткачева, первая проблема заключается в некачественных турникетах, распространенных среди волонтеров и даже некоторых медицинских служб.

"Некачественные турникеты были повсюду, а оригинальные сертифицированы были только у нас", - заявил он.

Раненые поступали с турникетами китайского производства, которые невозможно было правильно закрепить, что фактически обрекало пострадавших насмерть.

"Мы накладывали свои, но они быстро заканчивались. Когда кричал: "Дайте турникет", давали китайский, и я внутренне умирал вместе с этими людьми, которым знал, как помочь, но не мог потому, что кто-то, даже не враг, решил их убить китайским дерьмом", - объяснил Ткачев.

Еще одна значительная проблема, о которой рассказал медик — почти полное отсутствие навыков оказания первой помощи среди присутствовавших на месте происшествия. Большинство людей не умели правильно накладывать турникеты, а некоторые даже не понимали, как работают медицинские средства.

"Несколько человек хотя бы что-то делали, но таких было единицы", - отмечает Ткачев.

Он не раз давал свои турникеты, но их так никто и не использовал, потому что люди просто не знали как.

Ткачев также отметил, что прибывшие на место врачи были молодыми, без опыта и соответствующей подготовки для работы в экстремальных условиях.





"Врачи приехали — молодые девушки с длинными ногтями, растерянные, кричавшие и не знавшие, что делать", — рассказывает медик.

Они не имели необходимого оборудования, а также плана действий на случай столь значительного количества раненых. Кроме того, ГСЧС, которые были на месте происшествия, приобщились только к переносу раненых, а аптечки и организация помощи практически отсутствовали.





Вот так российская ракета показала нам критические проблемы в оказании медицинской помощи в экстренных ситуациях. Потребность в качественном оборудовании, обучении медицинских работников и координации между службами очевидна. Такие трагедии должны стать уроком для всех участников спасательных операций во избежание подобных случаев в будущем.

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