Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россиянам, очевидно, уже не удается наступать на Покровск, поэтому они больше начали говорить о Курщине, мол, это сейчас самое важное.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сейчас интересная ситуация происходит в российском информационном пространстве – они стали больше говорить о Курске. В частности, рассказывает он, Алаудинов, отвечающий за оборону Курского направления, заявил в интервью, что ситуация тяжелая, почти критическая, но сейчас меняется, улучшается, есть положительные тенденции, и именно Курск станет решающим в войне.

«То есть он говорит, что в так называемой «сво» Курская операция станет решающей. И он говорит, видите, мол, Украина бросила лучшие подразделения сейчас на Курщину, они тратят здесь ресурсы, мы будем иметь успехи на Востоке, но это сражение становится решающим. Стоп, так же был Покровская», - рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, что-то произошло в российской пропаганде, они меняют акценты, да и путин начал чаще говорить о Курске, и Песков начал выходить с пресс-конференциями, что Украина точно будет бить по территории россии дальнобойными ракетами, что США дадут разрешение.

«А потому, что не все удается под Покровском. Украина сейчас принимает ряд мер, в частности, из-за усиления этого направления, в частности из-за того, что читают оперативные замыслы и планы противника. А они в чем состоят? Во фланговых атаках, россия не пойдет сейчас фронтовыми атаками через Новогородовку, там стабилизирована ситуация. Они пытаются сунуть на Селидово и Мирноград», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, по некоторым инсайдам, Украина получит скоро разрешение на удары вглубь россии.

Также Politeka писала о том, что Стариков разобрал причины, по которым Украина могла потерять первый истребитель F-16.