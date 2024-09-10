Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что одного ордена на арест путина за воровство детей мало, еще нужно за убийство людей и разрушение Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Улан-Баторе под мостом отнюдь не поймали путина с хвостом. То есть сработала поговорка «не пойман – не вор». Получается так? Человек воровал детей десятками тысяч, но не был пойман в Улан-Баторе, не удалось, не удалось ухватить мерзкого упыря за хвост, не удалось», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он утверждает, по-серьезному мы монголов уже осудили, как и мир, но стоит подумать, а в чем же еще причина. По словам эксперта, возможно, путин не по той статье проходит, ведь воровство детей – это тяжкое преступление, но он так же убивает людей, разрушает страну. Может быть, рассуждает он, если бы орден был за это все, то к этом отнеслись бы серьезнее.

«За массовые убийства, за бомбежки и так далее. Чтобы увидели в нем нового Гитлера. Но нет, монголы не увидели. Но прокурор Международного уголовного суда в Гааге считает, что не все потеряно. Карим Хан рассказал о том, как все-таки удастся поймать владимира путина, вспоминая трибунал по бывшей Югославии», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как отметил прокурор МУС, продолжает он, все смеялись, когда трибунал по поводу Югославии домогался ордена на арест Караджича, Младича, Милошевича, но все же они оказались на лаве подсудимых. Да, утверждает эксперт, Милошевич был для Югославии тем же, чем путин сегодня является для россии, он умер в камере в Гаага, чего желаем и путину.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что атаки ВСУ сопоставимы с тактикой тысячи порезов или кунгфу.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал о Восточном экономическом форуме: «Началось стендап-шоу путина».