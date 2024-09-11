Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что Камала Харрис во время дебатов с Трампом наговорила многое о поддержке Украины, но план победы – это несколько иное.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, на дебатах Трамп и Харрис много говорили прежде всего о внутренней политике США, что, конечно, правильно, потому что решать американцам, кого они хотят видеть следующим президентом или президенткой. Однако, констатирует он, сказали кандидаты кое-что и о международной политике, об Украине.

«Вот я перечитал реакции сразу после дебатов, и все медиа пишут, что Трамп затруднился ответить на вопрос Камалы Харрис, хочет ли он победы Украины. А Камала Харрис сама ответила на свой вопрос, хочет ли она победы Украины? Каков план победы для Украины от Соединенных Штатов, действующей администрации и, возможно, Камалы Харрис?», - отмечает Александр Мусиенко.

По меньшей мере, можно констатировать, рассказывает он, что, как пишет Reuters, администрация Байдена направила Конгрессу секретное письмо со своей стратегией по поводу российско-украинской войны. В то же время эксперт отмечает, что речь идет о документе, подготовку которого включали в законопроект на 60 млрд помощи Украине, и Конгресс ждал его от администрации в течение 45 дней, ну, уже осень.

«Я это веду к тому, что мы очень часто слышим слова о том, что путин должен проиграть, о том, что россия не может победить, о том, что Украину нужно поддерживать, о том, что, если бы не США, путин был бы в Киеве. Я со всем согласен, у меня нет никаких возражений, это все правильные и нужные слова. Но план победы Украины, согласитесь, - это несколько иное. И надеюсь, что Камала Харрис поддержит план победы, который представляет президент Украины», - заключает Александр Мусиенко.

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