Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак рассказал, какие проблемы в Украине возникнут после окончания войны и проявляются уже даже сейчас.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Нас много чего ждет, мы даже себе не представляем. Вот у нас через фронт, через кровь, боль, огонь, трагедию прошло, наверное, 500 тысяч человек. Вот, когда война закончится, кто-то о них подумал? Они же со специфическим сегодня психологическим восприятием. Куда им деться? Куда им идти дальше? Кто-то говорит о реабилитации, о поиске работы, о психологии? А у них на руках оружие, не отдадут», - рассказывает Дмитрий Спивак.

Другой вопрос, продолжает он, касается психологии, ведь война сильно сказывается на здоровье семьи. В частности, отмечает эксперт, сложно представить, что творится с теми семьями, где муж и жена с детьми уже третий год живут в разных странах, или с теми, которые здесь, но разделены, без работы, в опасности.

Также, добавляет он, у нас никто в правительстве почему-то не говорит об экологии. Ведь, подчеркивает гость программы, тысячи дронов, которые летают над нами, сигналы спутника, ракетные взрывы, КАБы, повреждение инфраструктуры, энергетики, складов не пройдут для нас и наших детей бесследно.

«Говорят, Министерство возврата людей надо создать… Да создайте хоть космическое агентство возврата людей. Для того, чтобы люди вернулись в страну, государство не Министерство должно создавать, а условия для возвращения своих граждан на родину, условия работы, жизни, безопасности, гуманитарного единения», - утверждает Дмитрий Спивак.

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