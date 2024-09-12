Ветеран ВСУ и общественно-политический деятель Олег Симороз объяснил, что наша цель – стабилизировать, выровнять фронт, активная оборона и перелом, и только после этого можно будет говорить о границах 1991 года.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам ветерана, этот год будет очень важный, потому что у нас достаточно нестабильная ситуация по фронту, есть участки, где мы даже успешны, как на Курщине, но этого не скажешь о Востоке Украины, о Покровском направлении, даже не хочется смотреть, сколько там до Днепропетровской области.

«Враг на самом деле за этот год захватил очень много территорий, несоразмерных с тем, что удалось нам. Поэтому этот год будет решающим, но не с точки зрения границ 1991 года. Мне очень нравится это изречение, я в него свято верю. Верил, когда уходил в армию, верил, когда получил ранение, верил, когда стал ветераном, гражданским в мирном Киеве. Я в это свято верю, мои ребята верят. Но следующий год точно не об этом», – отмечает Олег Симороз.

Как он утверждает, наши задачи на следующий год – выровнять фронт, остановить наступление врага на всех участках, перейти к активной обороне и переломить ситуацию на фронте. По мнению ветерана, это довольно реалистично со своими оборонными программами, с адекватной бесспорной поддержкой международных партнеров. И тогда, констатирует он, когда полгода, 8 месяцев, год враг не будет захватывать наши территории, мы будем говорить о других вещах, о границах 1991 года.

«Мы сможем говорить о реальных контрнаступательных действиях. Сейчас этой перспективы нет. Какие границы 1991 года, если реальной перспективы к контрнаступательным действиям нет? А без них никуда не денемся. Я уверен, что границы 1991 года, к сожалению, придется добывать военным, вооруженным путем», - заключает Олег Симороз.

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