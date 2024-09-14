Политолог Андрей Золотарев заявил, что Курская операция, хоть и перевернула доску, и разорвала все шаблоны, но все же угрозы для Покровска и других направлений остаются.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«К сожалению, происходит то, что и должно было произойти в этих условиях. То есть курское сидение теперь работает против Украины. Ударная группировка, которая зашла месяц назад в Курскую область, это 7-10 000 человек по разным оценкам, дальше, естественно, штурмовые, ударные части отводятся, и заходят те, кто закрепляются. Там, по разным, опять же, оценкам, 20-30 тысяч человек. Возможно, это как раз те части, те бригады, та техника, которых сегодня недостает как раз на Донбассе», - комментирует Андрей Золотарев.

По его мнению, нельзя сказать, что не реагировал Генштаб на угрозы, но он это сделал поздно, в последних числах августа, когда начали перебрасываться резервы под Покровск. И дальше мы видели, продолжает эксперт, что враг не перестал продвигаться, но замедлился, темпы снизились, но, где тонко, там и рвется, а еще и другие направления – Угледар и так далее.

Как он объясняет, жуковских прорывов на сотни километров со стороны россиян ожидать не стоит, но нельзя и забывать, что у них перевес в численности, огневое преимущество, господство в воздухе, авиация.

«Покровск имеет стратегическое значение, куда более весомое, нежели 100 сел в Курской губернии российской федерации. Да, курская операция – это, безусловно, переворот доски, это разрыв всех шаблонов, это заставило по-иному посмотреть на возможности и потенциал Вооруженных сил Украины, но, еще раз подчеркиваю, стратегический баланс войны не поменялся», - заключает Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Симороз заявил, что этот год будет решающим, но не с точки зрения границ 1991 года.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска пошли в контратаку.