Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал мирный план Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президента от Трампа, и рассказал, что в нем не так.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как он отмечает, Трамп во время дебатов не удосужился рассказать о своем плане окончания российско-украинской войны, но вот Джей Ди Вэнс добил эту ситуацию. По его словам, рассказывает эксперт, Трамп скажет россиянам, украинцам и европейцам выяснить, как должно выглядеть мирное урегулирование, и, вероятно, оно выглядит как нынешняя линия разграничения.

«Стоп, то есть Джей Ди Вэнс разбрасывается нашими территориями. А, может, он Аляску лучше отдаст? Или какой он там губернатор… Пусть он Висконсин отдаст. Почему он отдает Херсонскую область и Крым? Это он решил разбрасываться нашими территориями? Он прям такой хозяин мира с приобретенным синдромом командира?», - комментирует Михаил Шейтельман.

Также, добавляет эксперт, Джей Ди Вэнс сказал, что это должна быть демилитаризованная зона, которая будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова. Как он объясняет, демилитаризованная зона – это где нет ни одних войск, ни других, а линия разграничения – это другое, поэтому что-то странное предлагает Джей Ди Вэнс.

«Дальше говорит, что Украина в рамках мирного плана сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет. Это означает, что Украина не вступит в НАТО и другие союзнические институты. Стоп, стоп, стоп. Что значит в обмен? В смысле сохранить независимость? Независимость у нас уже есть, мы ее уже сохранили. Почему мы должны что-то отдавать в обмен? А главное – кому? Русским? А почему мы должны русским что-то отдавать в обмен на нашу независимость? Это с каких пор? А Америка в обмен на свою независимость что кому собирается отдавать? Ничего никому. Правда? А россия что в обмен, не вступит куда? Выйдет из ОДКБ? Разоружится?», - заключает Михаил Шейтельман.

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