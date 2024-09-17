Идеолог Олесь Доний заявил, что Министерство возвращения украинцев, которое у нас планируют создать, – это только теплые места для новых чиновников, которые придется оплачивать простым людям.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Министерство возвращения украинцев или Министерство единства (власть еще не определилась с названием) – это просто гениальная идея. В чем гениальность? Когда нормальные украинцы понимают, что нам необходимо все для фронта, что нам необходимо, соответственно, искать дополнительные деньги в бюджете и, очевидно, сокращать чиновничий аппарат, власть предлагает увеличить его. То есть еще одно дополнительное Министерство», - отмечает Олесь Доний.

Как объясняет идеолог, это Министерство означает, что будут теплые места для всех дополнительных чиновников, а теплые – это оплачиваемые, и оплачивать их будут налогоплательщики, то есть простые украинцы. И деятельность этого Министерства, констатирует он, будет происходить за границей, то есть министр и его чиновники будут постоянно курсировать по разным странам, они не будут жить в Киеве, не будут работать здесь.

И главная задача этого Министерства, подчеркивает эксперт, вообще гениальная: оно планирует заниматься возвращением украинцев из-за границы, вынужденных выехать из-за реальных или воображаемых страхов.

«А в чем же гениальность идеи? Да потому, что всегда можно вырезать из картофеля медальку и вешать себе на грудь, потому что будет кого возвращать. Как же это произошло? Большинство украинцев больше выезжает ежегодно, но можно вешать будет медальку, потому что, кроме выезжающих, всегда есть возвращающиеся», - объясняет Олесь Доний.

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