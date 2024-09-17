Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, отмечает эксперт, к сожалению, мы уже понесли потери, когда произошел этот инцидент с F-16 и пилотом, мы потеряли и борт, и, что хуже, пилота. По его словам, в плане авиации самое важное – это люди, потому что нужно время, чтобы научить и пилотов, и персонал, осуществляющий инженерно-техническое обслуживание самолетов.

«Исходя из этого, я сделаю такой осторожный прогноз, что, ну, как минимум эскадрилья-полторы в украинском небе будет выполнять задачи. Да, как я и говорил, то есть здесь совпадает мой прогноз в том плане, что где-то вот эскадрилья-полторы. Ну, две – это вообще было бы хорошо, две – это минимально 24 самолеты. Но если мы говорим о 15-16 самолетах до конца года, это вполне возможно. Ну, вот такое пополнение», - комментирует Александр Мусиенко.

По словам эксперта, этого, конечно, недостаточно для того, чтобы кардинально переломить ход боевых действий, но это усилит возможности и мощности наших Воздушных сил, усилит и нашу ПВО, ведь истребители могут сбивать ракеты и дроны.

«Другой вопрос, который очень важен, – это дальнобойное оружие к ним (ред. – самолетам), ракеты JASSM, которые заказали Соединенные Штаты и которые, как мы ожидаем, будут подвешены к этим самолетам дальностью на 370 км. Они вообще есть в версии более 500 км, это вообще было бы очень хорошо, но не менее 370 км увеличили бы наши огневые возможности. Но при этом, конечно, нужно иметь право бить в глубь российской территории», - объясняет Александр Мусиенко.

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