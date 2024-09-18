Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов, что война не закончится ни в этом, ни в следующем году, помогать Украине нужно, но нужно быть и реалистами по поводу поля боя.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украину нужно поддержать, нужно предоставить оружие, однако вторую фразу о том, что нужно быть реалистами, можно интерпретировать как то, что, возможно, военным путем деоккупировать всю территорию Украины не удастся. Ну, примерно вот так можно расценивать этот комментарий», - объясняет Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, с частью этого заявления о необходимости продления помощи Украине сложно не согласиться. К тому же, добавляет эксперт, Нидерланды приняли соответствующую стратегию, она уже представлена ​​парламенту, Нидерланды очень последовательны в вопросах помощи Украине, и, если нет собственного производства, они закупают для нас оружие.

А что касается сроков окончания войны, рассуждает он, то на 2024 год, конечно, наивно было бы думать, но 2025 год, по крайней мере, его окончание или через год – это еще вопрос. Однако, объясняет эксперт, есть определенные тенденции, заканчивается 2024 год, все уже думают о 2025, занимаются стратегическим планированием, какая помощь будет, что будет происходить на поле боя в это время, и продолжаются соответствующие дискуссии.

«Зеленский посетит США, он должен выступать на Генассамблее ООН, там будет ряд встреч, надеюсь, по полной будут использованы возможности этой важной площадки с точки зрения обмена мнениями, усиления внимания к Украине и тому подобное. Будет новый этап обсуждения, президент Украины всех зарядит, опять же всем убедительно расскажет о том, что Украина продолжает борьбу и мы нуждаемся в поддержке, давайте ставать вместе. И как-то, опять же, будут меняться тенденции», - рассуждает Александр Мусиенко.

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