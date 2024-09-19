Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что ВСУ не только остановили россиян в Курской области, но и могут взять в окружение еще больше войск противника.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинские войска остановили продвижение врага в Курской области. Противник там атаковал, пытался продвинуться. Об этом сообщает полковник Алексей Дмитрашковский, что действительно есть такие успехи у нас. Враг пытался через понтонные переправы, которые они скрывали под водой, что стало потом заметно, продвинуться через реку Сейм и фактически деблокировать свою группировку, двинуться через Коренево дальше в сторону Суджи. Это продвижение заблокировано», - сообщает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, сейчас на этом плацдарме стало больше российских войск, а это значит, что у ВСУ есть возможность окружить еще большую группировку российских войск там. Конечно, констатирует эксперт, украинские войска делают все возможное для того, чтобы продолжать оказывать давление на врага, создавать ему неприятности и максимизировать угрозы оцепления, и эти возможности сейчас есть.

«Раньше из района Теткино, вот этих населенных пунктов осуществлялось только огненное влияние украинских подразделений, а сейчас непосредственно продвижение украинских войск еще и из этого плацдарма в сторону Курской области, что создает дополнительное давление и угрозы для российского контингента войск, который находится именно на этом пятачке, на этом плацдарме», - рассказывает Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует он, операция в Курской области продолжается, ситуация под контролем ВСУ, и это мощный месседж против фейков российской пропаганды. Кстати, вспоминает эксперт, путин там поручали своим военным же выбить ВСУ из Курщины до 1 октября, но этого, как видим, точно не будет, как и всегда, когда они выдают желаемое за действительное.

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