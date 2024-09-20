Идеолог Олесь Доний заявил, что для победы над россией нужно во многом изменить и внутреннюю политику Украины, в частности разобраться с госаппаратом и вернуть нам европейские ценности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нам всем нужна победа над фашисткой россией. Но все ли правильно делает власть во внутренней политике для того, чтобы добиться победы? Вал критики нарастает, возможности оказать влияние на власть фактически нет, и появляются разумные предложения. Это предложение от Святослава Дубины, которое называется «7 шагов к победе». Святослав Дубина – доброволец, который в 2022 году сразу после полномасштабного вторжения записался в армию», – отмечает Олесь Доний.

Прежде всего, говорит он, речь идет о сокращении государственного аппарата, сокращении численности чиновников. По мнению идеолога, здесь есть логика, чтобы не тратить дополнительные или лишние средства на раздутые штаты чиновников, ведь население Украины значительно сократилось, и это аномально, что не сократился государственный аппарат.

«Также он предлагает в течение трех лет постепенную ротацию чиновничьего аппарата на фронтовиков. Здесь тоже есть логика. Люди, заслужившие наше уважение тем, что они защищают Украину, очевидно, заслужили и проявить свои идеи в государственном управлении. Соответственно, Святослав предлагает в течение 3 лет проводить такие ротационные мероприятия для того, чтобы насытить фронтовиками государственный аппарат», - рассказывает Олесь Доний.

Также среди важнейших шагов, отмечает он, открытие западных границ Украины. По словам эксперта, решение это непопулярное среди властных кругов, но это даст нам много преимуществ. Как он объясняет, вместо того, чтобы защищать ЕС и НАТО от украинцев, которые и на фронте не понадобятся, потому что они и так не мотивированы, стоит открыть границы, чтобы вернуть маятниковую миграцию и демократию, права и свободы людей на передвижение.

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