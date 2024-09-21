Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак заявил, что Украине еще предстоит преодолеть пропасть к расположению Трампа, если он победит, но и победа Харрис не гарантирует нам победы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, со вторым покушением на Трампа раскручивается нехорошая история, ведь стрелка связывают с Украиной, что он тут был, что он нам помогал, кого-то вербовал. Так что, констатирует он, непонятно, как дальше будет разворачиваться эта история, чем она закончиться, но кто-то очень подливает масло в огонь и опять сталкивает лбами Украину и Трампа.

«Мы слишком часто такие шпильки отпускали в адрес Дональда Трампа, поэтому, насколько я знаю из своих источников, журналистско-экспертного сообщества, которое участвует в политической деятельности США, пока нет теплой коммуникации между Офисом Президента Украины и близким окружением Трампа. Пока не удалось нам выстроить эту коммуникацию, пока нам не удалось сломать вот этот негативный тренд воспоминаний Дональда Трампа не очень хороших о нас», - рассказывает Дмитрий Спивак.

Да и вообще, отмечает он, Трамп – своеобразный человек, его никто в мире особо не понимает, поэтому его боятся. Как объясняет эксперт, современная элита, демократы, глобалисты, транснационалы уже прописали будущий раздел мира, и они понимают, что Трамп может все это сломать, поэтому ему пытаются противодействовать.

«Но я бы не радовался в случае победы Харрис, она не усилит поддержку Украины. Потому что, придя к к власти, она столкнется с огромным грузом проблем для США, прежде всего Китай, глобальный Юг, БРИКС, Ближний Восток. И Украина – это такое, где-то там… А еще Африка, еще Латинская Америка. И любой здравомыслящий американский эксперт вам легко ответит на вопрос – если встанет на весы Ближний Восток и Европа, кого первого кинет Вашингтон? То есть для нас вопрос сложный как бы, для американцев очень простой», - объясняет Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Мосийчук назвал главную цель нашего плана победы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ остановили россиян в Курщине.