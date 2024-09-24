Для полного разминирования территории Украины традиционными методами пойдут десятки лет назад, важно задействовать инновационные технологии, чтобы значительно ускорить этот процесс.

Об этом пишет в своем блоге основатель UK-Ukraine TechExchange Андрей Довбенко.

Украина является наиболее заминированной страной в мире, что значительно усложняет восстановление экономики, в частности аграрного сектора, который был ключевым для экспорта и рабочих мест до войны.

Мины и взрывоопасные предметы чреваты не только человеческой жизнью, но и создают долговременные проблемы для восстановления инфраструктуры и восстановления сельскохозяйственных угодий. Традиционные методы разминирования слишком медленные и могут привести к ошибкам катастрофических последствий. Потому необходимы технологические инновации, чтобы справиться с этой проблемой.





Как и стремительный рост минных полей, темпы инноваций в сфере DefenceTech в Украине тоже не имеют аналогов. Разминирование является основной частью DefenceTech, и его гуманитарные результаты не только защитят людей, но обеспечат их подходящей землей для восстановления экономики Украины и ее глобального сельскохозяйственного статуса.

Андрей Довбенко констатирует, что процесс разминирования слишком медленный и неэффективный, чтобы справиться с масштабом проблемы в Украине. Кроме необходимости разминирования как можно скорее, это должна быть методическая и точная работа, поскольку ошибки будут иметь неисправимые последствия.

Хотя технологии не могут полностью заменить человеческий фактор, инновации в области искусственного интеллекта и беспилотных систем могут существенно ускорить процесс. К примеру, такие компании, как Bees Against Mines, Arondite, Palantir и Fenix ​​Insight, уже используют искусственный интеллект для бесконтактного обнаружения и обезвреживания мин. Дроны, оснащенные искусственным интеллектом, могут работать автономно, помогая обнаруживать мины на больших территориях.





Однако, как отмечает Андрей Довбенко, технологические решения должны быть проверены в реальных условиях, чтобы доказать свою эффективность. К примеру, украинская компания Transimpex, член когорты TechExchange, выполняет задачи по гуманитарному разминированию и обезвреживанию боеприпасов и всегда стремится сотрудничать с компаниями, готовыми опробовать их технологии. Transimpex была выбрана для участия в программе TechExchange, поскольку гуманитарное разминирование является одним из ключевых направлений выполнения нашей миссии по спасению жизней.

Также Андрей Довбенко считает, что один из ключевых элементов — международное сотрудничество. Обмен опытом между новыми и известными организациями, такими как Disarmco, HALO Trust и MAG International, является ключевым для решения проблемы разминирования. Технологические новинки должны сопровождаться поддержкой правительств.



Андрей Довбенко приводит пример Великобритании, которая уже объявила о помощи Украине в разминировании посредством поставок специализированной техники. Новый министр обороны Великобритании Джон Гили пообещал пакет помощи Украине, который будет включать 40 машин для разминирования в течение 48 часов после своего назначения. Именно такая проактивность и вынесение вопроса разминирования на мировую арену в сочетании с успехами бизнеса и международным сотрудничеством позволят нам гораздо быстрее очистить пострадавшие от вооруженных конфликтов земли и дать возможность местному населению и сельскохозяйственным общинам вернуться на свои земли и использовать их.

Таким образом, инновации в технологиях, международное сотрудничество и правительственная поддержка необходимы для ускорения процесса разминирования и возвращения украинских земель к жизни.