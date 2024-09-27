Политолог Андрей Золотарев заявил, что в ближайшее время, очевидно, надо ожидать не подготовки к переговорам по окончанию войны, а к возобновлению ударов по энергетике.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Действительно во время войны множатся конспирологи, поклонники всевозможных эзотерических знаний, снизошедших сверху, но давайте опираться на фактаж. Какие факты могут говорить о том, что война может вот-вот, не завтра, но послезавтра прекратится? Разве что вот фонтанирование мирными инициативами», - отмечает Андрей Золотарев.

В частности, отмечает он, это касается канцлера мира Шольца, предложения канцлера Австрии площадки для переговоров, напоминании Эрдогана о стамбульских договоренностях. Это все, конечно, утверждает эксперт, косвенно, но на голом месте такие предложения не возникают, значит, что-то за кулисами происходит, это можно предположить, но не более, предпосылок нет.

«Никто сейчас долговременных планов не строит. Не знаю, где там завтра полетят черные лебеди, какая дикая карта выпадет, но вот ряд экспертов говорит о том, что наиболее кризисный опасный период будет с середины октября по середину ноября. Но, опять же, факты здесь отсутствуют, это умозаключение на основе интуиции или снизошедших свыше знаний», - добавляет Андрей Золотарев.

В общем же, констатирует он, пока интенсивность боевых действий, как мы и предполагали, не стихает, более того, эскалация продолжается, и стоит ожидать, что в ближайшую неделю-две снова начнутся ракетные удары по энергосистеме. Ведь, утверждает эксперт, кремль не отказался от планов уничтожить украинскую энергетику и погрузить страну в блекаут, эта линия будет продолжена, тут ни шаманить, ни гадать не надо.

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