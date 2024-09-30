Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал победу ультраправых в Австрии и объяснил, чем это выгодно путину, чем это может обернуться для Украины и для самого ЕС.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Там лидирует Австрийская партия свободы, которая является ультраправой, основанной еще после Второй мировой войны. Ее основывал человек, который был осужден на три года за сотрудничество с нацистами, был министром сельского хозяйства в австрийском нацистском правительстве и не только. Те, кто не голосуют за Австрийскую партию свободы, называют ее все же такой, которая имеет определенные нацистские корни», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, все мировые медиа начали писать громкие заголовки, что впервые в истории ультраправая партия действительно побеждает, и это настораживает, потому что мы и так имели «Альтернативу для Германии», а теперь имеем еще и Австрийскую партию свободы. По словам эксперта, все они критикуют Брюссель, ЕС, коллективную систему, все они выступают за автономизацию, уменьшение помощи Украине и поиск диалога с россией.

«путин хотел подъема ультралевых, ультраправых, которые должны чубиться между собой, которые должны разъединяться, которые должны биться вокруг тем миграционных процессов и не только. Не важно, что они говорят, самое главное – чтобы они торпедировали Брюссель, самое главное – чтобы они выступали против единства, самое главное – чтобы они пытались сломать вот эту единую консолидированную позицию Европейского Союза», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, риски остаются, поэтому надеемся, что Австрийская партия свободы не получит лидерство, не будет канцлера от нее, и это не поколеблет позиции единства ЕС в отношении Украины и не добавит Орбану голосов.

Как сообщала Politeka, Шабанов рассказал о шансах Трампа победить на выборах и его отношении к Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда состоятся переговоры с россией: «Войну нельзя затягивать».