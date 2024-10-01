Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Украине нужны такие же возможности, какие есть у Израиля, чтобы за каждую российскую ракету мы могли уничтожить город на их территории.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Аналитики говорят, что нет, что не договорились и не дают нам право бить вглубь территории россии. Почему? Со ссылкой на американскую разведку рассказывают нам следующее. Понимаете, говорят, если мы разрешим бить вглубь территории россии, то россия может нанести какие-нибудь удары по Америке. Какие-нибудь… Ну, типа «Яхонтами» и хуситами. Ну, не то, что россия ударит по Америке и начнется Третья мировая война. Нет, просто, в принципе, что-нибудь же она может сделать», - рассказывает Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, уже была информация, что россияне ведут секретные переговоры о поставке хуситам из Йемена противокорабельных крылатых ракет Р-800, известных также как «Оникс», а в экспортном варианте «Яхонт».

«Вот такая примерно, к сожалению аргументация. А нам жить с вами как минимум до зимы без дальних ударов по российской федерации, а, может быть, и дольше. Но мне кажется, они совершают огромную ошибку», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как вспоминает эксперт, недавно хуситы атаковали ракетами Израиль, и вот у Израиля нашлось чем ответить - они стерли с лица земли целый порт. А нам тем временем, констатирует он, обидно, потому что российские ракеты убивают украинцев, а мы в ответ не можем стереть с лица земли хотя бы 2-3 российские города.

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