Политический аналитик Тарас Загородний заявил, что в Украине еще не столь высок уровень коррупции, как можно подумать, но это сложилось исторически и оно мешает нам развиваться.

Об этом он рассказал на канале Олеся Дония.

Прежде всего гость программы отмечает одну непопулярную вещь: Украина не настолько коррумпированное государство, как кажется многим украинцам. Как он объясняет, насквозь коррумпированный государственный аппарат рассыпается при первом же стрессе, и в таком случае у нас это произошло бы при первом ударе россии, но нет. Вместе с тем, отмечает эксперт, рассыпался госаппарат Афганистана, причем сразу, как вышли американцы и вошел «Талибан».

«Есть ли в Украине склонность к коррупции? К сожалению, есть. Это был способ выживания в условиях, когда у нас оккупационная власть господствовала, потому что коррупция, когда друг к другу (ред. – обращаются с проблемами), – это способ не контактировать с властью», – объясняет Тарас Загородний.

Однако, подчеркивает он, такая коррупция позволяет выживать, но не расти, и в этом проблема. Так что, утверждает эксперт, мы должны перепрыгнуть на новый уровень для того, чтобы по-другому делать, потому что организация общества должна быть совсем другая, если мы хотим европейскую страну, если мы хотим быть состоятельными и т.д.

«И мы должны избавляться от этих привычек, когда я хочу, чтобы все было по закону, но кум Петр должен решить вопрос. Это дихотомия, которая всегда у нас существует, влияет потом на политику, влияет потом на голосование, и влияет на то, что мы потом спрашиваем, а чего все политики у нас такие. А потому, что в зеркало нужно смотреть и понимать, что это следствие решения, которые ты принимаешь», - заключает Тарас Загородний.

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