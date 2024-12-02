Военный эксперт Олег Стариков объяснил, как работают баллистические ракеты средней дальности и почему их применение может стать билетом в один конец для всего мира.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт напоминает, что в 1987 году был подписан договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между бывшем Советским Союзом и США, и тогда был ликвидирован целый класс ракет, после чего начала снижаться международная напряженность и скатывание мира в гонку вооружений. К сожалению, констатирует он, данный договор продержался всего 32 года.

«Такой класс ракет является оружием первого или обезоруживающего удара, позволяющего в течении 5-10 минут скрытно массированным комбинированным пуском поразить командные пункты стратегических ядерных сил, пусковые установки ПВО, ПРО, систему предупреждения ракетного нападения», - объясняет Олег Стариков.

По его словам, система предупреждения ракетного нападения сможет только зафиксировать пуск ракет и передать ее на командные пункты стратегических ядерных сил. Поэтому, констатирует эксперт, у тех, кто принимает решение, не остается времени трезво оценить происходящее, имеют ли эти ракеты ядерные БЧ или обычные, реальное это нападение или сбой систем.

«Тем самым из-за дефицита времени 100% будет принято решение на проведения ответного встречного удара всей компоненты стратегической ядерной триады. И мир погрузится в Третью мировую термоядерную или ядерную войну», - заключает Олег Стариков.

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