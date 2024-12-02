Доброволец «Грузинского легиона» Каха Басилия объяснил, почему «Грузинская мечта» тянет свою страну к россии, и рассказал, есть ли серьезный план у оппозиции и протестующих.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Она (ред. – президентка Саломе Зурабишвили) понимает, что не может нормальное государство стремиться к россии. Не может быть такого, даже она поняла. А остальные, конечно, это чиновники, которые просто… Я не скажу, что они хотят с россией, я сомневаюсь, что премьер-министр или какой-то министр хочет жить в Ростове или где-то в Саратове, вряд ли. Но это люди, которые просто на этом хорошо зарабатывают, очень хорошо зарабатывают», - утверждает Каха Басилия.

Как он объясняет, россия использует Грузию для обхода санкций, так что это колоссальные деньги, колоссальные прибыли, а жить в россии никто из «Грузинской мечты» и не собирается, все их дети в Европе или США. По словам военного, Иванишвили и все ему подобные мыслят так: если нельзя купить за деньги, то можно за большие деньги.

А что касается протестов, рассказывает гость программы, то уже есть кое-какие заготовки, но детальнее говорить о них сейчас не стоит, можно только констатировать, что «Грузинской мечте» придется не сладко.

«Все начинается. И у меня есть друзья и на Западе, которые в этом участвуют, есть у них очень серьезный план, и они шаг за шагом идут. Я думаю, что это только начало, это только цветочки. Плюс если представить, что это все так пойдет и на свободе окажется Саакашвили, то, считайте, что за неделю это все закончится, потому что у Миши есть вот такая энергетика и харизма. Вот именно не хватает сейчас такого лидера, который вот все это возьмет в свои руки», - заключает Каха Басилия.

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