Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что экс-премьер Британии Джонсон снова и снова настаивает на том, что в Украину нужно ввести западные войска, а также наконец-то дать все необходимое оружие.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Появилось интервью Бориса Джонсона, экс-премьер-министра Британии, для издания The Telegraph, где он говорит, что союзники Украины заставляют ее продолжать борьбу со связанной одной рукой за спиной. Джонсон считает это очень жестоким и призывает дать Украине все, что нужно для того, чтобы продолжать борьбу, и то, чего на поле боя не хватает: необходимой техники, оружия, а также живой силы. Интересно, имеет ли в виду экс-премьер-министр Британии фактически введение британских войск на помощь Украине?», - рассказывает Александр Мусиенко.

Это, кстати, отмечает он, не в первый раз раздаются такие предложения от Джонсона, он и раньше говорил о войсках. Однако, добавляет эксперт, понятно, что роспропаганда сейчас вырвет эти заявления из контекста, разнесет их, мол, Запад использует Украину, а в частности, Британия является крупнейшим разжигателем войны.

По его словам, вообще в российской историографии именно Британию называют поджигателем Первой мировой войны и не только, она фигурировала в соответствующих карикатурах времен и царской россии, и СССР, кроме разве Второй мировой, когда они были союзниками. Но сейчас, констатирует эксперт, мы видим, как путин приписывает коварным англосаксам мировой заговор, войну с россией руками Украины.

«Конечно, вот эти высказывания, эти заявления Бориса Джонсона россия будет использовать на свой манер, здесь понятно. Хотя мы должны понимать, что здесь Джонсон о другом. Он как раз о том, что Украину нужно поддержать максимально сейчас. И очень хорошо, что он есть, очень хорошо, что он выступает в СМИ, очень хорошо, что он выступает по радио, пишет колонки в британских и не только газетах. Это должно быть на слуху», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что США ускорят помощь Украине.

Также Politeka писала о том, что Басилия рассказал, возможен ли мир между грузинами и абхазами.





