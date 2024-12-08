Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что некоторые страны хотели бы продолжения российско-украинской войны, что привело бы к Третьей мировой, но главное, что этого не хочет Трамп.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, российско-украинская война или перейдет в стадию семилетней, или же закончится сейчас. Но проблема в том, рассказывает он, что на международной арене есть актеры, которые, в принципе, хотят, чтобы война стала более длительной. Однако, добавляет эксперт, это только отдельные страны, не обладающие ресурсами, чтобы выделять на войну в сутки 100 миллионов долларов, а вот на разные заявления, как о вводе войск, они не скупятся.

«Второе – а избранный президент США за продолжение войны или ее окончание? Он во время предвыборной кампании об этом однозначно сказал. За день, за два… Естественно, войну остановить за день невозможно, но он уже заявил, что будет это делать. То есть решение принято. Насколько я понимаю, решение и в кремле принято», - рассуждает Олег Стариков.

И не надо говорить, добавляет он, что Украина проиграла войну, потому что это не так, мы сохранили суверенитет и все остальное, и россия, кстати, тоже не выиграла, у нас скорее ничья. По мнению эксперта, такого рода заявления – это работа представителей так называемых партий войны, которые пытаются не дать президенту Трампу остановить сползание российско-украинской войны в Третью мировую, чего он очень не хочет допустить.

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