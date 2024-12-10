Об этом он рассказал в своем блоге.

В The Guardian, рассказывает он, это описали как лавинообразная помощь, то есть американцы решили, что поставят один снаряд, он подцепит еще три, подцепится ракета, а за ней еще много чего. Или же, рассуждает эксперт, американцы решили, что к середине января наконец напрягутся и все-все поставят сразу.

«Второе – я не верю, я сомневаюсь. Ну, простите, я в вас сомневаюсь. Вы нам много что обещали, и почему-то потом было очень долго, с опозданием. Только если раньше опоздание означало, что вы поставили на месяц позже, проголосовали за законопроект о выделении денег на полгода позже, то сегодня, извините меня, если у вас в средине января не получится, то 20 января уже ничего не получится, потому что товарищ Салливан будет обычным частным лицом», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Конечно, утверждает он, это будет очень круто, если США поставят нам сотни тысяч снарядов дополнительных, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, но все же не обязательно тянуть даже до середины января, за 5 дней до ухода власти, можно же было бы это сделать и до середины декабря.

«Слушайте, я все не делаю в последний момент. Вы почему, великая Америка, все делаете в последний момент? Я не понимаю. Вот Байден спохватился и решил принять закон про 24 млрд. А летом нельзя было поставить на голосование вот те же самые 24 млрд, которые сейчас поставил? Ему тут же сказали: «Ты что, братан, ты кто? Тебя здесь 20 числа не будет», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что войну остановить за день невозможно, но Трамп уже заявил, что будет это делать.

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