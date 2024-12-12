Военный эксперт Олег Стариков оценил идею западных партнеров еще больше снизить мобилизационный возраст в Украине и рассказал, стоит ли на это идти.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Это ни к чему не приведет. Я всегда сторонник того, чтобы все приводило к какому-то результату. Когда мне задают вопросы такие, я анекдот (ред. – вспоминаю): у студента спрашивают, любит ли он детей – нет, процесс обожаю. Так вот я обожаю конечный результат», - утверждает Олег Стариков.

Как он объясняет, в молодости и на почетной пенсии человек уже совершенно по-другому рассуждает. В молодости, продолжает эксперт, будучи восемнадцатилетним или тридцатилетним, человек дерется за что-то, а потом уже в 60 лет понимает, что оно того не стоило, раз через год все вернулось на круги своя, эти усилия были потрачены впустую.

«Учиться надо у азиатов, у восточных людей. Они силы берегут для того, чтобы потом восстановиться. Китай вот, 99 лет ждал-ждал, все, вернулся. Сейчас Тайвань, да, и он вернется, никуда он не денется, потому что не денется он никуда. Так и у нас – территории, надо же думать, надо же страну спасти», - подчеркивает Олег Стариков.

И самое главное, утверждает гость программы, то, что Украина после войны должна выйти намного сильнее, чем была до войны, потому что, если мы выйдем слабее, то можно просто посмотреть на Сирию.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что разговоры о втором Саммите мира, похоже, просто оттягивали время до выборов в США, а теперь он нам уже и не нужен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко призвал присоединяться к ТрО, поскольку ситуация на фронте сложная и наши подразделения нуждаются в помощи.