Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что, с одной стороны, Трамп против ударов по рф американским оружием, с другой – понимает важность поддержки Украины, а потому неизвестно, как он будет действовать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп, которого журнал Time признан человеком года, дал интервью этому американскому изданию. Что же сказал американский президент? Что он выступает против и он противник того, чтобы задействовать и применять американское оружие для ударов по территории россии, мол, это еще больше может разозлить агрессора, это еще больше может привести к эскалации, а потому не стоит этого делать», - рассказывает Александр Мусиенко.

С другой стороны, отмечает эксперт, Трамп также сказал, что сегодня поддержка Украины в войне – это чрезвычайно важно для того, чтобы сдерживать россию, и это абсолютно понятная позиция, очевидно, надеемся, так и будет действовать новоизбранный президент США.

«Хотя, с другой стороны, он сказал, что хочет фактически заключить сделку как можно скорее. Однако здесь неизвестно, какую стратегию выберет Дональд Трамп, как он будет действовать. Посмотрим, потому что опять же остаются три опции в повестке дня», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, первая опция – Трамп предоставит Украине еще больше пакетов помощи и продемонстрирует, что он лучше Байдена. Вторая, продолжает эксперт, – это действовать в логике администрации Байдена, то есть дать Украине пережить путина. И третья, заканчивает он, - это договариваться за счет украинских интересов, но, как мы знаем, президент Зеленский четко дал понять, что такого не будет.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что Украине нужно не мобилизационный возраст снижать, а думать, как стать сильнее в будущем.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко предупредил о подготовке удара «Орешником»: «Но точно это не апокалиптический сценарий».