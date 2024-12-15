Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что события в Сирии и Украине доказывают, что это с россией что-то не так, что это она едет против движения, а не весь остальной мир.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, есть хороший анекдот, который полностью отражает мышление россиян: едет мужчина на шоссе, звонит ему жена и предупреждает, что, как передают по радио, один сумасшедший против движения, а он удивляется, как это один, если их там тысячи. И вот есть видео, рассказывает он, где два россиянина едут в военной машине и матерят тысячи бывших сирийских солдат, которые идут им навстречу, мол, они бросили свои позиции, оружие, не защитили Асада и так далее.

«Вот что произошло. Карабинеры бросили ружье, они научились думать. А два русских солдата (чувствуете, в чем ирония?) не научились, - подчеркивает Михаил Шейтельман.

То есть, констатирует он, россияне намека вообще не понимают, их двое, а навстречу им идут тысячи, и они эти тысячи называют слабаками, трусами, дураками, а не себя. Ведь им путин, констатирует эксперт, дал задание защищать Асада, и они не могут понять, почему сирийцы этого не хотят, они даже не задумываются о причинах.

«путин говорит, надо освобождать украинцев, только почему-то эти украинцы их уничтожают сотнями тысяч, чтобы, не дай Бог, видимо, их не освободили. Да это им в голову не приходит. И вот сидят 100 млн россиян, им никогда не приходит в голову, почему же так получилось, что на стороне Украины 52 страны, а на стороне россии – Северная Корея с Ираном. Им в голову не пришло, что что-то не так, может быть, что это вы дегенераты, которые едете против движения на трассе, а не все остальные, не весь мир. Но это неизлечимо», - заключает Михаил Шейтельман.

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