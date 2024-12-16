Политолог Вадим Карасев предупредил, что после инаугурации Трамп будет настаивать на переговорах, но до этого будет очень опасный период, завершение войны могут сорвать.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, сейчас пошел обратный отсчет, и 20 января – это рубеж, который означает конец войны, с этого момента Трамп уже как действующий 47-ой президент США будет настаивать на переговорах, и тут уже никак не отвертеться.

«Сейчас в каком смысле самый опасный период? Могут сорвать. Ну, обратный отсчет, могут сорвать, и будут срывать некоторые люди во всем мире. В разных странах так называемые представители партии войны будут срывать эти мирные переговоры, их многие не хотят. Ну, кстати, если говорить о непосредственных участниках боевых действий, то пока тот вариант, который предложил Трамп, не устраивает ни Украину, ни россию», - объясняет Вадим Карасев.

Так что сейчас, утверждает он, опасный период перед стартом ракеты мира, перемирия или окончания войны. По словам эксперта, многие вообще по-разному себе видят модель, модальность, формат завершения войны, по-разному видят послевоенного устройство Европы, Украины, ситуацию на линии фронта, которая превратится в линию заморозки или не превратится.

«Сейчас каждый перед переговорами, уже полноценным дипломатическим форматом будет принимать неимоверные усилия, чтобы улучшить свои переговорные позиции, вырвать, выцарапать последний шанс или какие-то условия для переговоров. Вот поэтому он опасен. Вот отсюда вся эта история с «Орешником», с ATACMS, с заявлениями», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что надежные гарантии безопасности для Украины возьмет на себя Европа.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, кто больше всего выиграл из событий в Сирии.