Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что, пока ВСУ борются за наилучшую переговорную позицию для Украины, им помогает и природа, которая уже успела положить на морское дно российские танкеры.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Бог таки за нас, Бог таки за Украину и украинцев, поскольку сразу два российские нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утонули и фактически терпят катастрофу в Черном море. Как он объясняет, россия использует эти нефтяные танкеры для того, чтобы зарабатывать деньги, которые затем идут на войну против Украины.

«И иначе, как Божья кара, Божье провидение, это назвать сложно. Поэтому очень хорошо, что море за нас в этой ситуации, очень хорошо, что помогает нам и таким образом для того, чтобы бороть врага, уничтожать его, где бы это ни было. Я, опять же, могу сказать, что это знак», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Кроме такой помощи со стороны сил природы, констатирует он, украинские войска делают все для того, чтобы россия пошла на уступки на будущих мирных переговорах, весь сектор Сил обороны мобилизовался для того, чтобы удержать фронт. И здесь, добавляет эксперт, остается только верить в ВСУ, помогать ВСУ, потому что они делают все возможное для того, чтобы обеспечить нам лучшую позицию, которая только может быть.

«И надеюсь, что в администрации Трампа тоже придут к пониманию того, что без давления на россию и путина просто не может быть, иначе ничего не будет», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока неизвестно, какую стратегию выберет Трамп для прекращения войны.

Также Politeka писала о том, что Карасев предупредил, что до 20 января на фронте будет только эскалация.