Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что предложение о рождественском перемирии – это ловушка россиян, чтобы у них было время перегруппировать войска всюду, где у них не получается.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, вот это заявление Орбана, что они сделали предложение о рождественском перемирии и обмене пленными, россия согласилась, а Украина отказалась, - чистая манипуляция. Тем более, констатирует он, мы же знаем, что Орбан, Сийярто и вообще Венгрия – это русские агенты в Европе, и теперь они вскрылись полностью.

«А можно обмен пленными – да, а рождественское перемирие – нет? Или это такое условие у россиян для обмена пленными? А вам зачем рождественское перемирие? А, перегруппировать войска под Покровском. Не получается? Перегруппировать войска под Курском? Перегруппировать войска на всех направлениях, где вы пытаетесь штурмовать? Потому что не получается. Тылы подтянуть? Логистику наладить? Перемирие вам нужно... А мы что? Ищите дураков в другом ауле», - объясняет Михаил Шейтельман.

Так что, утверждает эксперт, они специально склеивают в одно две несклеиваемые вещи. Как он подчеркивает, Украина всегда за обмен пленными, мы ведь хотим вернуть своих граждан домой чем быстрее, в любой день, но рождественское перемирие – это развод.

«То есть Орбан сейчас на весь мир трубит, что Украина не согласна на мирную инициативу. Дешевка. Да просто дешевка ужасная. Ну, понятно, денег дали, в срочном порядке вызвали на ковер, потребовали отрабатывать. А Сийярто позвонил Лаврову пожаловаться на Украину. Может, лучше сразу действительно в Лигу сексуальных реформ? Может, там помогут?», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что события в Сирии и Украине доказывают, что это с россией что-то не так, а не с остальным миром.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, как россия уничтожала и уничтожает украинский бизнес.