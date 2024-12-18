Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что СБУ постепенно превращается в украинский Моссад, уничтожая наших врагов, где бы они ни были.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы наблюдаем за становлением украинского Моссада, ведь в москве ликвидирован генерал Игорь Кириллов. Именно Кириллов неоднократно рассказывал о том, что, мол, в Украине находятся какие-то биолаборатории, о том, что здесь проходят какие-то опыты, о том, что здесь неизвестно, что делается вообще», - отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, рассказывает он, Кириллов как начальник войск химической защиты и радиационной безопасности ответственный за применение со стороны россии на поле боя химических опасных соединений и веществ. В частности, продолжает эксперт, речь идет о гранатах, которые имеют слезоточивый газ, опасные перечные газы, они распыляются и вытесняют наших бойцов из укрытий, из блиндажей, из окопов, выкуривают их просто оттуда.

Также, напоминает он, неделю назад успешное покушение было совершено на заместителя генерального директора бюро «Марс», занимающегося военно-промышленным комплексом, в частности, разработкой, например, ракет Х-59, а на этот раз Кириллов, очередной успех.

Никто не взял на себя ответственность, но источники в украинских медиа говорят о том, что за этими событиями может стоять Служба безопасности Украины. Таким образом сейчас мы видим все большее создание украинского Моссада, то есть органа, который будет уничтожать врагов, где бы они ни были. Возможно, и не стоит об этом объявлять публично, делать излишнюю публичность, некоторые вещи должны быть тайными. В конце концов, потому, что они тайные, и есть успехи, и это часть залога успеха любой операции», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, почему Запад не успевает с помощью Украины: «Они готовились на войну до 3 месяцев».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об успешной контратаке ВСУ на Покровском направлении.