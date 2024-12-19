Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что разрешение на дальнобойные удары западным оружием по рф прежде всего следует применять по Ростовской области, а также по Воронежу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Ростовская область – это вообще огромный логистический хаб, который россия использует для того, чтобы задействовать собственные войска в дальнейшем на Донбассе и не только. В частности, рассказывает он, в Новочеркасске на Ростовщине размещается штаб группы армии «Юг», и эта армия фактически задействовалась с момента полномасштабного вторжения, фактически в первые дни.

«Еще что следует добавить? К примеру, Таганрог. По Таганрогу можно сказать, что там располагаются ремонтные заводы, там располагается порт, там ремонтируют рядом самолеты ДРЛВ, и туда не первая атака была. Но Ростов-на-Дону – это большой логистический хаб», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, россия набирает людей на войну, мобилизует их, заставляет подписывать контракты, тогда собирает их в определенных пунктах, проводит обучение, а затем транспортирует в Ростов-на-Дону или Воронеж в аэродромы, откуда их забирают военно-транспортные самолеты Ил и доставляют в бои против украинских войск.

«Я бы выделил такие два большие, глобальные логистические центры, которые россия использует в войне против Украины – это Воронеж и это Ростов с последующими разветвлениями. Вот эти логистические центры, которые расположены ближе к границе с Украиной, и, соответственно, враг использует для того, чтобы поддерживать ведение агрессивной войны против нашего государства», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что СБУ постепенно превращается в украинский Моссад.

Также Politeka писала о том, что Бортник отметил, что Трамп приглашает Китай в диалог о перемирии в войне с рф.





