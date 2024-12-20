Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что рождественское перемирие Орбана достало уже всех, Зеленский с ним даже разговаривать не хочет, тем более понятно, что это все идет из кремля.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Зеленского достали. Вот честно вам скажу, по-моему, у Зеленского кончилось терпение в этом вопросе. У меня бы тоже сразу лопнуло. Когда Орбан в 20-ый раз позвонил путину, когда от Орбана в 30-ый раз связались с Офисом Президента Зеленского и опять начали компостировать мозги про это долбанное рождественское перемирие…», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как ответил Зеленский, продолжает он, это у Украины сейчас есть такой опыт, а не у Венгрии, это у Украины есть такая армия, а не в Венгрии, поэтому Орбан, похоже, попытается давить на путина анекдотом, улыбкой. И, добавляет эксперт, Зеленский четко заявил, что мы не позволим никому представлять нас на переговорах с путиным, никаких посредников, тем более Орбана.

Еще и Сийярто, глава МИД Венгрии, добавляет он, заявил, что Зеленский отказался от разговора с Орбаном по поводу этого рождественского перемирия. По словам эксперта, ему уже самом надоело венгерское руководство с его идиотскими заявлениями. Когда Орбан один раз поехал в россию, вспоминает он, это человек ведет свою политическую игру, ладно, вот так настаивать – это уже ненормально.

«У Зеленского полно забот, ему нужно оружие добыть, с коррупцией как-то побороться, войну надо воевать, Трамп, с которым надо разбираться, и так далее, тут окружают, тут нападают, тут бомбежки, электроэнергия… И этот названивает, еще этот, опять будет про свое рождественское перемирие. Причем понятно, что написали эту бумажку в кремле. Если путин хочет рождественского перемирия, пусть сам звонит. Вот я продолжу слова Зеленского. путин хочет рождественского перемирия – пусть сам и звонит, а не всяких там присылает», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что инаугурация президента США – протокольная вещь, на которую не зовут лидеров других государств.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман предупредил о вмешательстве России в досрочные парламентские выборы в Германии.