Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление путина о том, что украинские мошенники украли 250 млрд рублей, и рассказал, что это – российская тупость или наивность.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Оказывается, во всех бедах российской экономики виновата Украина. Да, вы не поверите. Да, мы снова воруем. Только если раньше мы воровали газ, как вы помните, то сейчас обвинять Украину, что она ворует газ и поэтому так плохо в российской экономике, не получается, потому что мы транзит газа закрыли. Хотя россияне очень просят, плачут, но мы сказали, что нет, ничего не дождетесь от нас. Так вот оказывается, телефонные мошенники из Украины ограбили россиян», - отмечает Михаил Шейтельман.

Да, подчеркивает он, по словам путина, не российское правительство виновато, не война, не Министерство обороны, не то, что половина денег идет на войну, а украинские телефонные мошенники. И вот получается, констатирует эксперт, что украинцы выманили у наивных россиян 250 млрд рублей, то есть 2,5 млрд долларов.

«Он просто мог повесить плакат «россияне тупее украинцев». Ну, если мы такие ловкие мошенники, что 250 млрд рублей, 2,5 млрд долларов выманили у россиян, просто позвонив по телефону и сказав: «Дорогой, переведи, ручку позолоти». Они тупые, понимаете, тупые, и путин признает тупость народа», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

К тому же, рассказывает он, путин заявил, что вот украинцы поступили, как фашисты во времена Второй мировой. Во-первых, напоминает он, немцы не звонили в москву и не просили перевести им деньги, во-вторых, вообще-то немцы печатали фальшивые банкноты и подбрасывали их в экономику Британии, а мы выводим деньги из россии, у них же там инфляция, так что, по сути, помогаем, как санитары леса.

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