Политолог Вадим Карасев заявил, что путину, нравится ему это или нет, все равно придется идти на компромиссы, чтобы начать переговоры о завершении войны, как того хочет Трамп.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Как отмечает эксперт, все же ждут компромисса от противоположной стороны, а не своей, но в общем путин заявляет о готовности к переговорам с Зеленским. Тут только надо, добавляет он, чтобы Зеленским переизбрался, мол, он не легитимный, и в общем можно сказать, что к выборам он готовится.

«С учетом реалий на земле. А реалии на земле на сегодняшний день? Или реалии на земле – это Херсонская, Запорожская и Донецкая области? Как это имеется в виду? Вот сегодняшняя линия фронта, 37% Донецкой области мы контролируем. Это Краматорск, Славянск, Покровск. Ну, в Курахово бои идут, но Славянско-Краматорская агломерация подконтрольна Украине. Ии большая часть все-таки Запорожской и Херсонской областей с областными центрами, с Херсоном и Запорожьем», - подчеркивает Вадим Карасев.

А путин 14 июля, напоминает он, выдвинул свои условия переговоров, среди которых – добровольный вывод ВСУ на границы Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Так что, утверждает эксперт, если путин от этого отказывается и готов говорить о реалиях на земле, которых определяет нога солдата, тогда это уже похоже на компромисс.

«Все, дело идет к окончанию войны, наверное, все понимают, ждут Трампа, 20 января, наверное, уже какие-то контакты идут между командами Трампа и путина. Ну, посмотрим. И Келлог будет ехать после Нового года в Украину», - заключает Вадим Карасев.

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