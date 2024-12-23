Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Трампа о том, что путин уже ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, во-первых, мы все равно не услышали никакой конкретики, а с тем, что эта война должна закончиться, как сказал Трамп, разумеется, согласится каждый, и больше всего к миру стремится Украина. Однако, подчеркивает он, это должен быть справедливый мир, мир через силу, как заявлял Зеленский.

«Опять же, прозвучало, что Трамп хочет встретиться. Ну, знаете, я уже говорил об этом, говорил, что Трамп будет пытаться навести контакты, действительно они будут пытаться искать возможности. Но здесь все будет зависеть от того, разочарует ли Трампа путин или нет. Вот, собственно, как путин будет себя вести», - отмечает Александр Мусиенко.

Сейчас же, констатирует он, путин ведет себя абсолютно агрессивно, в брутальной манере он угрожает «Орешником». В частности, отмечает эксперт, сюда же относятся и поставки северокорейских баллистических ракет KN-15 дальностью 1000-1500 километров, и они опасны для нас, потому что могут покрывать большую часть территории Украины.

«Со стороны россии проявляется эскалация. В таких условиях все же каким образом встречаться с путиным? Чтоб что? Со стороны Трампа звучит очень много неоднозначных заявлений на сегодняшний день, но, конечно, прослеживается определенный такой контекст того, что он действительно в какой-то момент не против переговоров с россией, обсуждений и т.д. То есть эта линия, к сожалению, прослеживается. Посмотрим, как будет это дальше, это останется на уровне разговоров или действительно он будет готов встретиться с путиным, и действительно ли на этой встрече будет решено что-то вообще», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Разумков рассказал, будут ли в Украине мобилизовать женщин.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чем Запад ответит на новые угрозы пути «Орешником».





