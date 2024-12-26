Политолог Руслан Бортник прокомментировал прогноз МВФ, что, если ситуация пойдет по негативному сценарию, то российско-украинская война продлится до середины 2026 года.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, люди в МВФ получают огромные деньги, там очень хорошие зарплаты, но они прогнозировали окончание войны в Украине и в 2023 году, и в 2024 году, они это прогнозируют каждый раз на следующий год. Вот сейчас, добавляет он, впервые у них появился негативный сценарий – окончание войны не в следующем году, а через год.

«В английском языке есть очень хорошее словосочетание – wishful thinking. Это когда люди выдают желаемое за действительное. Вот мы думаем так, как нам хочется. Я не знаю, на чем строится прогноз МВФ, к сожалению, методология его не понятна, но мне кажется, что это классический пример wishful thinking. Это не моделирование, это не применение прогнозных моделей», - объясняет Руслан Бортник.

Как он рассказывает, сегодня лучшие аналитические центры могут сделать какой-то взвешенный прогноз на 3-6 месяцев максимум, государственные институты, возможно, могут чуть на дольше, потому что они знают больше о ресурсах противника, но тут есть доля субъективизма. Так что, утверждает эксперт, не стоит слишком доверять прогнозу МВФ и ориентироваться на него, принимая важные решения.

«У нас тоже очень любят этот метод, прием. У нас каждый год объявляется решающим. Вот от тактики «2-3 недели» перешли к тому, что 2023 год будет решающим в войне, 2024 год будет решающим в войне», - рассказывает Руслан Бортник.

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