Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что настоящая победа в войне – это не разгром противника, а когда твое государство стало сильнее и гражданам жить стало лучше.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Победа в войне еще не означает, что ты победишь в мире. Цена победы не означает, что цена мира будет такой же. Нет, это совершенно разные вещи. А у нас думают, что, если капитуляция (ред. – противника), значит, все, ты победил. Нет», - подчеркивает Олег Стариков.

По словам эксперта, тут важно понимать законы войны, а они гласят, что государство должно выйти из войны сильнее, чем было до, и граждане победившего государства должны жить лучше, чем до войны, то есть для нас это минимум до 2022 года.

«Есть примеры, когда победившие в войне проигрывали (ред. – в мире). Вторая мировая война, Советский Союз победил, в итоге в Холодной войне проиграл. А почему проиграл? В военных баталиях победил, а в мирной жизни проиграл. Потому что граждане жили хуже, чем даже побежденная Германия. Почему Германия объединилась, ГДР вошла в ФРГ? Все же ГДР в ФРГ переходили, потому что там лучше жить», - рассказывает Олег Стариков.

Как подчеркивает эксперт, государство – это граждане, чем они сильнее, тем сильнее и государство.

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