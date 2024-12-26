Я – мати всіх, що згибли за свободу,

Я маю тисячі живих синів.

Я єсть Любов до рідного народу.

Дмитро Павличко.

Замышляя войну деспоты, охотно разглагольствуют о мире. Так и президент России В.Путин, постоянно перед журналистами, политиками европейских и мировых стран расточает им самые приветливые и успокоительные слова. Он публично говорит о мире и убеждает их о дружбе России с многими мировыми странами и одновременно совершает жестокую бойню, уничтожая людей, города и сёла Украины.

А теперь давайте вернёмся в свой дом и зададим власти несколько вопросов и поговорим о добропорядочности нашей власти. «Добропорядочность заключается в защите людей», - сказал когда-то Марк Туллий Цицерон. К сожалению, Слуги народа В. Зеленского толкуют защиту людей по своему усмотрению, иногда довольно радикально. Почему парламент, да, и офис президента нарушают Конституцию Украины? Почему закон молчит, где царствуют коррупционные деньги? Почему парламент, который должен защищать людей, «голосами беды» принимает губительные законы? Почему Гетьманцев, Стефанчук, депутаты, «Слуги Народа» постоянно «ломают дрова», увеличивают штрафы, налоги, тарифы. А кто эти люди? Откуда? Чем отличились в работе, а, возможно, в бою? Людям небезразлично, что сделано ими лично.

В истории народов, как и в жизни отдельного человека сожалением о принятых ошибочных решениях, о потерянном времени сразу не исправить и не возвратить и за десятки лет. Власть в начале своего пути могла остановить войну, извлечь земное благо для страны и украинского народа.

Руководители страны должны предвидеть будущее: когда что-нибудь случается и положение становится опасным они должны найти выход из него, остановить войну, принять правильные решение. Люди ждут мира и покоя и мир может прийти, когда все будут мертвые, разрушены города и сёла, тогда не будет войны, но и самой жизни и страны не будет.

А есть другой вариант - прекращение войны. Когда над нами рушится кровля, следует подуть о мире, чтобы сохранить страну и людей. Важно не то, что сейчас временно потеряно, а защитить то, что у нас есть. Сохранить страну, армию, людей, детей... Будем надеяться на боевой дух и мудрость нашего народа.

Нащадки дорогі ми

захищаєм вас в бою.

В.Симоненко.

Журналист Павел Ильюша