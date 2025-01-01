Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, первыми с Новым годом нас поздравили россияне, еще ночью 31 декабря, летели и баллистические, и крылатые ракеты, потом прилетел «Кинджал», все это украинцы слышали в кануне праздника.

«Я понимал, что это россия, российский народ поздравляет своих «братьев» или как они там называют украинцев, ну, раньше называли, поздравляют с наступающим Новым годом. Вот так, россияне нас поздравили первыми, поэтому новые поздравления от них не принимаются. Это тот случай, когда не хотелось быть пророком, а пришлось, ведь я сказал, что они все берегут на 31 декабря», - комментирует Михаил Шейтельман.

Это был, констатирует он, трудный год, Украина с трудом выдержала натиск россиян, но выдержала благодаря помощи от партнеров. Поэтому, продолжает эксперт, можно сказать спасибо США, которые дожали все же пакет помощи на 60 млрд и будут помогать нам дальше, Германии, которая лидирует по помощи Украине в Европе, Британии, которая первая сказала, что мы должны бомбить территорию рф, Франции, президент которой очень нас подбодрил заявлениями о войсках, Польше, которая оказалась действительно братским народом, и многим-многим другим, всему цивилизованному миру.

«Вот столько у нас друзей по миру. Видите, у нас по миру реально много друзей. Я рад всех вас поздравить с Новым годом, обратиться к вам и сказать, что война не кончилась, ребята. И, к сожалению, это наше общее дело, к сожалению, никто не сможет уползти, спрятаться под столом, пересидеть эту бурю», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал прогноз Гордона про окончание войны 30 декабря.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, будут ли солдаты КНДР воевать на территории Украины.