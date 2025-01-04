Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, собака президентки Молдовы убежала в новогоднюю ночь, испугавшись шума фейерверков, позже жители Молдовы ее нашли и вернули, а пресс-секретарь Майи Санду прокомментировал это так: «Этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей-животных». У нас в Украине, констатирует он, фейерверки негативно влияют прямо на всех, хотя и до сих пор находятся те, кто запускают их в новогоднюю ночь, но вот случай с собакой Майи Санду о другом.

«Он побежал надышаться чистым воздухом Молдовы, в котором нет больше российского газа, понимаете? Ведь именно в новогоднюю ночь прекратился транзит российского газа в Приднестровье, то есть в Молдову. И пес Кодруц, естественно, своим собачьим обонянием первым почуял, что Молдова теперь тоже свободная страна, такая же свободная страна от российского газа, как и Украина», - объясняет Михаил Шейтельман.

Политтехнолог констатирует, что Украина уже пережила свой постколониальный период, когда была вынуждена пускать транзитом российский газ через свою территорию, теперь она от этого освободилась. Так что, подчеркивает он, Молдову можно только поздравить.

«Кстати, Украина ночью поставляла электроэнергию в Молдову, потому что это наша братская страна в хорошем смысле этого слова. У нас электроэнергии даже был переизбыток ночью, поэтому поставили немного в Молдову, показав, что она не одна после того, как отказалась от российского газа», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп сам, видимо, пока до сих пор не имеет четкого представления, как закончить российско-украинскою войну.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как будет происходить мобилизация в 2025 году.