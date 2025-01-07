Об этом он рассказал в своем блоге.

Как напоминает эксперт, 12 декабря 1916 года германский посол в США передал американскому госсекретарю предложение о начале мирных переговоров, которое предполагало, что Германия заберет себе Литву, Латвию Польшу, плюс еще территории Бельгии, Франции и колонии в Африке. 2 недели, продолжает он, Запад думал, и 30 декабря дал официальный отказ.

«108 лет спустя США точно так же отвергают российский план, который предусматривает то, что россия получит себе какие-то оккупированные территории. Где вы были 108 лет? Так и не осознали, что таким способом завоевать территории, будучи агрессором, не получится. Ничему опыт Первой мировой войны россиян не научил. Прошу заметить, по результатам Первой мировой россия половину своей территории потеряла», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, все машинально сравнивают российско-украинскую войну со Второй мировой, она была не так давно, в школе все ее хорошо учили, все знают историю Курской битвы, а вот про Брусиловский прорыв – что-то смутное, как и то, что было на западном фронте, кроме того, что без перемен. По мнению эксперта, сейчас события все же больше напоминают как раз западный фронт в Первой мировой.

«Действительно какие-то сдвиги вроде происходят, но они все очень незначительны по сравнению в целом с линией фронта, с масштабом этой войны, с ее изначально поставленными целями и задачами. россияне хотели захватить Киев за 3 дня, всю Украину за 2 недели, а теперь 4-ый год будут биться за Донбасс», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что отказ от российского газа – это завершение постколониального периода для Украины и Молдовы.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, будут ли в 2025 году россияне наступать на Харьков.