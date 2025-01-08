Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что, даже если Илон Маск и является российским шпионом, то не стоит забывать, что шпиона всегда можно перевербовать, чем и занялся активно Зеленский.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, это интервью Фридману президент Зеленский дал специально и лично для Илона Маска, как когда то он писал План победы для Трампа еще даже до его победы, чтобы склонить его на сторону Украины.

«Потому что президент Зеленский понимает, что Илон Маск – человек, который может принести нам огромное количество неприятностей, учитывая его влиятельность и то, что Илон Маск сейчас настроен против нас категорически, он за путина, за россию по неизвестно нам причине. Да, такие горячие головы, как Шейтельман, утверждают, что он – русский шпион. Но шпионов можно перевербовать», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Тем более, отмечает он, Илон Маск – человек идейный, у него есть высшие цели, и вот в этом интервью Зеленский объяснил ему, что будущее на стороне Украины, а не россии с путиным. По словам эксперта, не для американским обывателя, а для Маска Зеленский объяснил, что путин глухой, с голой задницей, мамон и вообще Волдеморт.

«Главная цель интервью Зеленского Фридману в конце концов – перевербовать Илона Маска на нашу сторону. И он прямо это говорит, в этом же интервью говорит, что хотел бы, чтобы Маск был на нашей стороне максимально», - утверждает Михаил Шейтельман.

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