Об этом он рассказал на своем канале.
По словам эксперта, у нового наступления ВСУ на Курщине есть политическая и военная составляющая. Если говорить о политической, объясняет он, то это подготовка к началу переговоров, потому что после 20 января мир перейдет в другое состояние, ведь война как политика закончилась, остались только боевые действия.
«Я так понимаю, что меседж или нарратив о том, что Украина должна выйти с позиции силы, особенно с обменом территорий, принадлежит Госдепу, может быть, конкретно господину Блинкену. Вот видите, как мы быстро определили, кто является автором операции, которые проводят Вооруженные силы Украины», - отмечает Олег Стариков.
Ведь, объясняет он, в информационном поле Украины нам не особо объясняют, что происходит в Курской области, что это вообще – основной удар, вспомогательный, отвлекающий, разведка боем. У нас, констатирует эксперт, об этом разве что говорят блогеры, но также выступает Блинкен.
«Если у нас останутся эти оккупированные территории (ред. – на Курщине) как плацдарм, будет ли кремль менять на них оккупированные россиянами украинские территории? Я к этому отношусь с пессимизм. Те, кто были в катаклизме, пребывают в пессимизме», - рассуждает Олег Стариков.
Как сообщала Politeka, Якубин рассказал, готовятся ли украинские политики к выборам: «Они где-то находятся на низком старте».
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о базовой социальной помощи, предлагаемой украинцам вместо пенсии.