Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что с военной точки зрения не слишком понятно, что задумали ВСУ на Курщине, но с политической – выбить сильную позицию на переговорах.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, у нового наступления ВСУ на Курщине есть политическая и военная составляющая. Если говорить о политической, объясняет он, то это подготовка к началу переговоров, потому что после 20 января мир перейдет в другое состояние, ведь война как политика закончилась, остались только боевые действия.

«Я так понимаю, что меседж или нарратив о том, что Украина должна выйти с позиции силы, особенно с обменом территорий, принадлежит Госдепу, может быть, конкретно господину Блинкену. Вот видите, как мы быстро определили, кто является автором операции, которые проводят Вооруженные силы Украины», - отмечает Олег Стариков.

Ведь, объясняет он, в информационном поле Украины нам не особо объясняют, что происходит в Курской области, что это вообще – основной удар, вспомогательный, отвлекающий, разведка боем. У нас, констатирует эксперт, об этом разве что говорят блогеры, но также выступает Блинкен.

«Если у нас останутся эти оккупированные территории (ред. – на Курщине) как плацдарм, будет ли кремль менять на них оккупированные россиянами украинские территории? Я к этому отношусь с пессимизм. Те, кто были в катаклизме, пребывают в пессимизме», - рассуждает Олег Стариков.

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