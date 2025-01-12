Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Армения уже поняла, что надо выходить из ОДКБ и Таможенного Союза, скоро поймут другие, и россия останется одна.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Армении правительство вынесло постановление, что будут они вступать в Евросоюз, и будут сейчас вписывать в законодательство вступление Армении в ЕС. Хорошая новость для нас, мы же как бы все хотим в ЕС. Мы хотим, чтобы наши друзья тоже туда вошли, чтобы вокруг нас тоже был Евросоюз, чтобы там были Грузия, Армения, возможно, Азербайджан, если захочет, ну, уж точно Молдова, когда-нибудь Беларусь, когда мы освободим ее от Лукашенко. И мы там будем в хорошей компании», - комментирует Михаил Шейтельман.

Сразу же, рассказывает он, выступил Песков, пресс-секретарь путина, и сказал, что Армения не может одновременно состоять и в Таможенном Союзе, и в Евросоюзе, придется выбирать. В общем то, констатирует эксперт, логично, хотя, например, есть такое Приднестровье, которое умудряется одновременно и быть под российской оккупацией, и вместе с ЕС. То есть, объясняет он, Приднестровье продукцию делало по бесплатной себестоимости, потому что российский газ, а потом продавало в Европу по европейской цене, потому что это как бы молдавское.

«Армения, может быть, окажется самой хитрой из всех стран мира, она будет покупать у россии, производить по российским ценам, по ценам Таможенного Союза, а продавать в Евросоюз. Ну, нет, конечно, армяне прекрасно понимают, что из ОДКБ надо уходить, из Таможенного Союза надо уходить. Не место там цивилизованным странам, надеюсь, все оттуда рано или поздно выйдут», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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