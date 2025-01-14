Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что россия уничтожает историю не только на оккупированных украинских землях, но и, например, в Калининграде, который на самом деле был частью региона Малая Литва.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Своей попыткой оккупации Гренландии Дональд Трамп, похоже, выпустил джина из бутылки, открыл ящик Пандоры, в общем, все, что вы хотите, любые пословицы и поговорки. И вот уже президент Литвы Гитанас Науседа, наш большой друг, большой друг украинского народа, заявил, что Калининград – исторически литовский город, который должен вернуть свое название – Караляучюс», - отмечает Михаил Шейтельман.

Поводом для этой ссоры, рассказывает он, послужило решение россиян переименовать музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды», что, по мнению литовского президента, является попыткой переписать историю. Как он заявил, продолжает эксперт, хотя старых жителей Малой Литвы в так называемой Калининградской области не осталось, следы литовской культуры необходимо сохранить, и как бы россия не старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом.

«Вы хотели Новороссию, а получите Малую Литву на вашей российской территории. Кстати, отличная инициатива для русской оппозиции. Что вы там говорили? Не провести ли нам повторный референдум в Крыму? А вы проведите референдум в поселке Чистые пруды, не вернуться ли ему в Малую Литву. Ну, а что? Это вот ваша территория, там и проводите, а не у нас, пожалуйста», - комментирует Михаил Шейтельман.

Конечно, констатирует он, в россии уже отреагировали, замглавы МЗС рф Захарова назвала президента Науседу картонной дурилкой и призвала его учить историю, но мы призовем его учить статут НАТО, потому что понятно, что мирным путем россияне не отдадут Калининград.

Как сообщала Politeka, Себастьянович объяснил, как реально вернуть украинцев из-за границы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об итогах Рамштайна: Украина будет получать помощь до 2027 года.