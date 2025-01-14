Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, достаточно ли Байден сделал для Украины, для отпора российской агрессии, и в чем президент США ошибся, преувеличив угрозы со стороны рф.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, политический обозреватель Саймон Тисдалл в колонке для британской газеты The Guardian подвел итоги эпохи Байдена и его провалов в международной политике. В частности, продолжает он, речь идет о провале с Хамасом, Палестиной и Израилем, о позорном выходе США из Афганистана, а также о крахе в Украине. По словам эксперта, Тисдал пишет, что Байден зря боялся бряканья ядерного оружия со стороны россии и должен был частно предупредить путина, что в случае нападения на Украину США вступятся.

«Вряд ли бы путина остановили заявления Байдена в январе 2022 года, что, слушай, остановись, потому что мы будем это воспринимать. Я думаю, что нет. Тем более, не стоило ожидать, что США будут воевать напрямую. Но я согласен с Тисдаллом, что слишком гиперболизированное и преувеличенное восприятие ядерной воображаемой угрозы от россии», - комментирует Александр Мусиенко.

С другой стороны, рассуждает эксперт, президентство Байдена имело и сильные стороны, ведь он сделал много шагов для того, чтобы объединить Европу и не только против российской агрессии, это встречи в формате «Рамштайн», которые всегда заканчиваются новыми пакетами помощи Украине.

«Все-таки в этом заслуги Джо Байдена, их отвергать нельзя, как и политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку нашего государства. Вместе с тем я могу согласиться с британским обозревателем, что действительно определенные решения были приняты с опозданием, это нужно было делать раньше», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп таки хочет поговорить с путиным, видимо, чтобы убедиться в его адекватности.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, как работает российский «Орешник» и почему его сложно сбить ПВО.





