Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас сейчас вирусятся разные даты возможного окончания войны, окончания боевых действий. Помните, некоторые СМИ писали, что до 9 мая, возможно, закончится война, Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что 3-6 месяцев, что на протяжении 3-6 месяцев, возможно, что-то начнется, переговоры, или что-то закончится», - напоминает Руслан Бортник.

Наиболее четко, констатирует эксперт, высказался Кит Келлог, в эфире телеканала Fox News его никто за язык не тянул, но он сказал, что на протяжении 100 дней после инаугурации Трампа они попытаются завершить российско-украинскую войну или хотя бы сделать ключевые шаги со своей стороны для этого. То есть, отмечает он, тут речь идет о 30 апреля.

«В этом отношении еще интересная дата 20 апреля – это в этом году Пасха у христиан и восточного, и западного обряда. Почему эти даты – 20 и 30 апреля – могут быть связаны? Потому что Пасха может быть прекрасным поводом для того, чтобы объявить режим прекращения огня. Если не сложилось с рождественским перемирием, то вполне возможно сложится с пасхальным перемирием. И пасхальное перемирие может быть той базовой точкой, к сожалению, и единственной целью, которую могут достигнуть политики под давлением Трампа и его новой администрации», - рассуждает Руслан Бортник.

Тем не менее, предупреждает эксперт, не надо думать, что, если у США ничего не получится за эти 100 дней, то они сильно огорчатся, нет, они обвинят Европу, которая поплатится деньгами, россию и Украину, которым придется дальше воевать.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп таки хочет поговорить с путиным, видимо, чтобы убедиться в его адекватности.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, как работает российский «Орешник» и почему его сложно сбить ПВО.