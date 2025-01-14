Российский политтехнолог Аббас Галлямов предупредил, что в российской глубинке начнется серьезное противостояние, как только их мобилизованные вернутся с войны, и кремлю придется реагировать.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, когда война закончится и российские мобилизованные вернутся в свою глубинку, начнутся серьезные проблемы, потому что, с одной стороны, они там кровь проливали, пока крысы в тылу сидели, с другой – этот же тыл их на фронт не посылал. К тому же, отмечает он, участникам «сво» дают много льгот, у них даже приоритетный доступ к услугам здравоохранения, а люди и так к ней доступ осообо не имеют, так что колоссального недовольства не избежать.

«Вот они, значит, такие вернулись герои, думают, что их там, как говорится, должны встречать, кричали девушки «Ура!» и в воздух чепчики бросали, а вместо этого будут встречать таким хмурым «Я тебя туда не посылал», - утверждает Аббас Галлямов.

К тому же, добавляет он, эти мобилизованные развращены большими деньгами, огромными по меркам российской провинции, но люди это такие себе, деревенские алкоголики просто, деньги они потратят, обратятся снова к государству, они же родину «спасали», а лавочка уже закрыта, им скажут идти работать.

«Эта группа в силу своей некачественности сама по себе политические проблемы не породит, ну, не те люди, но, когда общий рост недовольства достигнет определенного уровня, они со своими амбициями поддержат какую-то из протестных групп. ОМОН с палками лихо может разбираться со студентами, не нюхавшими порох, а против этих…», - рассуждает Аббас Галлямов.

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